У Баварії затримано трьох підозрюваних у причетності до терактів в Бельгії - ЗМІ

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на німецький телеканал N-TV.

"Поліція затримала на шосе Мюнхен-Зальцбург трьох косоварів, які можуть мати зв'язок з терористичною мережею", - повідомляє ЗМІ з посиланням на прес-секретаря баварського земельного управління кримінальної поліції.

Підозрювані приїхали з Брюсселя на зареєстрованому в Бельгії автомобілі. Докази їх зв'язку з терактами в Брюсселі поки не наводяться, підкреслив прес-секретар. Слідство відкрито "за підозрою в підготовці серйозного правопорушення проти держави".

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Увагу поліції на даних осіб звернув анонім, який написав про це правоохоронцям на їх адресу в Інтернеті. У своєму повідомленні, відправленому в понеділок увечері, він сповіщав баварську поліцію про заплановану терористичну атаку і вказав дані двох косовських албанців, які подорожують на Mercedes сріблястого кольору.

Як повідомляє Reuters, вони були затримані ще до того, як сталися вибухи в Брюсселі.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Брюсселі відбулася серія терактів. Зокрема, два вибухи прогриміли в аеропорту, ще один в метро. Федеральний прокурор Бельгії Фредерік ван Леу офіційно заявив, що три вибухи в Брюсселі були терактами. Він також повідомив, що один з вибухів в аеропорту був здійснений терористом-смертником. За останніми даними, при вибухах загинули 34 людини.