Іракська армія почала операцію зі звільнення Мосула від "Ісламської держави"

Позиції "Ісламської держави" зазнали артилерійських обстрілів, в даний час іракська армія готується до наступу, повідомляє kommersant.ru з посиланням на агентство Fars.

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За станом на кінець 2015 року урядова армія Іраку звільнила 40% території, яка перебувала під контролем бойовиків "Ісламської держави". Про це повідомив глава інформцентру при уряді Іраку Саад аль-Хадісі. "Іракські війська в 2015 році змогли повністю звільнити 48% території, яку з літа 2014 року займали формування ісламістів", - заявив він. За його словами, особливо важливим стало звільнення Рамаді.