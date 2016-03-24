"Ви будете здивовані": Керрі приготував Путіну "сюрприз" у червоній валізі

Про це він повідомив на зустрічі в Кремлі, повідомив РБК з посиланням на «Росія 24».

Про сюрприз для Путіна держсекретар розповів, відповідаючи на питання про червону валізу, з яким напередодні вийшов з літака.

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«Я побачив ваш приліт і засмутився. З одного боку, це дуже демократично. З іншого, невже нікому валізу винести держсекретареві? Я подумав, що ви щось цінне привезли, що не могли нікому довірити. Або там гроші були?», - запитав Путін, жартома припустивши, що гроші потрібні були для того, щоб «торгуватися». При цьому Путін заявив, що радий візиту держсекретаря в Москву.

У відповідь Керрі заявив: «Коли ми зможемо переговорити віч-на-віч наодинці, я покажу, що там. Ви будете здивовані. Це буде сюрприз для вас, приємний сюрприз».