У Сирії загинув російський спецназівець, який потрапив в оточення

Про це повідомляє РИА "Новости".

"В районі населеного пункту Тадмор (Пальміра, провінція Хомс) при виконанні спеціального завдання з наведення ударів російських літаків на цілі терористів ІД загинув офіцер російських сил спеціальних операцій. Офіцер виконував бойове завдання в районі Пальміри протягом тижня, виявляючи найважливіші об'єкти іділівців і видаючи точні координати для нанесенняударів російськими літаками", - сказав російський представник.

За його словами, військовослужбовець героїчно загинув, викликавши вогонь на себе, після того, як був виявлений терористами і оточений.