У Сирії загинув російський спецназівець, який потрапив в оточення
21:48, 24 березня 2016Світ
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Офіцер російських сил спеціальних операцій загинув у Сирії під час виконання завдання з наведення авіаударів по терористах у районі Пальміри, повідомив журналістам представник російського пункту базування "Хмеймім".
REUTERS
Про це повідомляє РИА "Новости".
"В районі населеного пункту Тадмор (Пальміра, провінція Хомс) при виконанні спеціального завдання з наведення ударів російських літаків на цілі терористів ІД загинув офіцер російських сил спеціальних операцій. Офіцер виконував бойове завдання в районі Пальміри протягом тижня, виявляючи найважливіші об'єкти іділівців і видаючи точні координати для нанесенняударів російськими літаками", - сказав російський представник.
За його словами, військовослужбовець героїчно загинув, викликавши вогонь на себе, після того, як був виявлений терористами і оточений.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сирійська армія і ополченці відтіснили бойовиків ІДІЛ в центр Пальміри.
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