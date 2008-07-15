У Сеймі Литви не зрозуміли "гумору" Держдуми Росії

Сейм Литви розцінює деякі заяви Держдуми Росії як втручання у внутрішні справи.

Як передає Gazeta.ru, про це йдеться в коментарі комітету у закордонних справах литовського Сейму щодо заяви Держдуми від 2 липня, в якій російська сторона обвинуватила Литву в навмисних діях, спрямованих на погіршення двосторонніх відносин, й закликала литовську владу переглянути таку політику.

Комітет Сейму при цьому зазначає, що Дума не навела об`єктивних і переконливих аргументів, які б свідчили про кризу у відносинах двох країн.

«Доводиться констатувати, що деякі заяви російської Думи переступають межі розуміння добросусідської співпраці й можуть бути оцінені як втручання у внутрішні справи», – йдеться в документі, прийнятому сьогодні на закритому засіданні комітету.

Литовський Сейм у зв`язку зі згаданою заявою Держдуми ухвалив, що не буде вступати в полеміку з Думою й обмежиться тим, що доручить комітету підготувати коментар, який не буде розсилатися дипломатичними каналами й буде поширений тільки через ЗМІ.