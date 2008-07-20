Троє німців потрапили в заручники на Арараті

Німецькі туристи, викрадені 8 липня в Туреччині бойовиками Курдської робітничої партії (КРП), відпущені на волю. За повідомленням міністерства закордонних справ Туреччини, громадяни Німеччини тепер "перебувають у руках турецької влади, і для стану їх здоров`я немає загрози", передає Associated Press.

Троє громадян Німеччини здійснювали сходження на гору Арарат.

Курди - найбільший в світі народ (35-40 млн. чіл)., який не має своєї державності. Вони проживають на великій (бл. 500 тис. кв. км., на карті виділена світлим) території Іраку, Ірану, Туреччини та Сирії.