Троє німців потрапили в заручники на Арараті
14:39, 20 липня 2008Світ
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...і провели в полоні 12 днів
Німецькі туристи, викрадені 8 липня в Туреччині бойовиками Курдської робітничої партії (КРП), відпущені на волю. За повідомленням міністерства закордонних справ Туреччини, громадяни Німеччини тепер "перебувають у руках турецької влади, і для стану їх здоров`я немає загрози", передає Associated Press.
Троє громадян Німеччини здійснювали сходження на гору Арарат.
Курди - найбільший в світі народ (35-40 млн. чіл)., який не має своєї державності. Вони проживають на великій (бл. 500 тис. кв. км., на карті виділена світлим) території Іраку, Ірану, Туреччини та Сирії.
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