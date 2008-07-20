Чому Кондолізза Райс не хоче бути віце-президентом США

Держсекретар США Кондолізза Райс знову заявила, що не збирається виставляти свою кандидатуру на посаду віце-президента США, наголосивши при цьому, що після звільнення з держдепартаменту планує написати книгу про зовнішню політику.

"Я свою роль виконала. У мене залишається шість місяців для ривка до фінішу, і потім маю інші справи, якими хочу зайнятися. Я хочу повернутися до Каліфорнії, і хочу написати серйозну книгу про американську зовнішню політику", - заявила Райс в інтерв`ю, показаному в неділю в ефірі телекомпанії CNN.

Держсекретар повідомила, що її також дуже цікавить тема освіти в США, в успіхах якої вона вбачає "коріння нашої конкурентоспроможності, коріння нашої впевненості в собі і, як наслідок, коріння нашого міжнародного лідерства".

"Я повернуся назад (до Каліфорнії) і працюватиму над проблемами такого роду, а виходити на (політичну) сцену прийде час для когось іще", - сказала голова зовнішньополітичного відомства США.