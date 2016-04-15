За дві доби від боїв у Сирії втекли майже 30 тисяч осіб – правозахисники

Протягом останніх 48 годин з північних районів Сирії втекли близько 30 тисяч людей. Про це з посиланням на звіт правозахисної організації Human Rights Watch повідомляє DW.

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За інформацією співробітників розташованих неподалік від турецького кордону таборів для біженців, щонайменше половина сирійців, які там жили, покинули табір, оскільки лінія бойових дій опинилася занадто близько. Три табори, які вміщували в цілому 24 тисячі біженців, зараз повністю порожні, повідомляє видання.

Організація закликала уряд Туреччини відкрити для сирійців кордон. Також правозахисники заявили, що турецькі прикордонники стріляли по беззбройних людях, коли ті наближалися до межі в пошуках притулку на території сусідньої країни. Раніше Amnesty International дорікала владі в Анкарі в тому, що вони відправляють біженців назад до Сирії.

Як повідомлялося, важкі бої в Алеппо поновилися в четвер, 14 квітня.

Наглядова рада по правах людини в Сирії повідомила про те, що війська президента Башара Ассада за підтримки російських бойових літаків почали активний наступ на північ від столиці провінції.

Раніше також повідомлялося, що сили Асада і ВКС РФ готують спільну операцію зі звільнення Алеппо. "Ми разом з нашими російськими партнерами готуємося до операції по звільненню Алеппо і блокування всіх незаконних збройних формувань, які не приєдналися або порушили угоду про перемир'я", - сказав прем'єр-міністр Сирії Ваїль аль-Хальк.