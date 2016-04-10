У Сирії заявили про плани звільнити Алеппо спільно з РФ

Про це на зустрічі з російськими парламентарями заявив прем'єр-міністр Сирії Ваїль аль-Хальк, повідомляє ТАСС.

"Ми разом з нашими російськими партнерами готуємося до операції по звільненню Алеппо і блокуванню всіх незаконних збройних формувань, які не приєдналися або порушили угоду про перемир'я", - сказав він.

Читайте такожСША мають намір збільшити свій військовий контингент у Сирії в кілька разів - CNN

Як повідомляв УНІАН, армія Асада за підтримки РФ захопила Пальміру 26-27 березня.