У Сирії заявили про плани звільнити Алеппо спільно з РФ
13:29, 10 квітня 2016Світ
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Сили Асада і ВКС РФ готують спільну операцію по звільненню Алеппо.
REUTERS
Про це на зустрічі з російськими парламентарями заявив прем'єр-міністр Сирії Ваїль аль-Хальк, повідомляє ТАСС.
"Ми разом з нашими російськими партнерами готуємося до операції по звільненню Алеппо і блокуванню всіх незаконних збройних формувань, які не приєдналися або порушили угоду про перемир'я", - сказав він.
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Як повідомляв УНІАН, армія Асада за підтримки РФ захопила Пальміру 26-27 березня.
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