Прем'єр-міністр Ізраїлю обіцяє покарати усіх причетних до вибуху автобуса

Про це повідомляє 112 Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

"Ми знайдемо тих, хто зібрав і доставив вибуховий пристрій, як і тих, хто допоміг їм. Ми зведемо рахунки з цими терористами", - сказав він.

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Влада визнала подію терактом, так як на місці вибуху було знайдено фрагменти бомби.

Як повідомляв УНІАН, в Ізраїлі при вибуху в автобусі в Єрусалимі постраждали близько 20 осіб.