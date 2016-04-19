Прем'єр-міністр Ізраїлю обіцяє покарати усіх причетних до вибуху автобуса
04:58, 19 квітня 2016Світ
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Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху пообіцяв знайти всіх причетних до вибуху автобуса в Єрусалимі.
REUTERS
Про це повідомляє 112 Україна з посиланням на The Jerusalem Post.
"Ми знайдемо тих, хто зібрав і доставив вибуховий пристрій, як і тих, хто допоміг їм. Ми зведемо рахунки з цими терористами", - сказав він.
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Влада визнала подію терактом, так як на місці вибуху було знайдено фрагменти бомби.
Як повідомляв УНІАН, в Ізраїлі при вибуху в автобусі в Єрусалимі постраждали близько 20 осіб.
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