ООН: мільйони жителів Північної Кореї страждають від недоїдання

Про це заявляє ООН. За словами представників міжнародної організації, недоїдання залишається однією з найбільш гострих проблем для жителів КНДР, передає Бі-бі-сі.

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За даними ООН, харчування 40% населення країни не відповідає мінімальним вимогам до збалансованого раціону: від недоїдання, а часом і справжнього голоду в першу чергу страждають жінки і діти у віці до 5 років.

Два поспіль посушливих роки викликали скорочення виробництва сільгоспкультур в країні. Міжнародна ж продовольча допомога Північній Кореї була скорочена через введені відносно країни санкцій.

США в лютому посилили санкційний режим щодо КНДР: рішення було прийнято після того, як Пхеньян у січні повідомив про випробування водневої бомби, а в лютому - про запуск супутника.

На початку березня у зв'язку із запуском балістичної ракети Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію про введення санкцій проти Північної Кореї.