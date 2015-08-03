ООН направлятиме на боротьбу з голодом і злиднями до $4,5 мільярдів щорічно

Ці міри зафіксовані у дорожній карті, роботу над якою завершили країни-члени ООН. Насамперед вона спрямована на подолання бідності у всьому світі, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі".

Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун привітав ​​домовленості та заявив, що вони "охоплюють універсальний та комплексний порядок денний, який знаменує історичний поворотний момент для нашого світу".

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Після тижня палких дебатів у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку експерти та дипломати із 193 країн-членів погодили проект під назвою "Трансформація нашого світу: Порядок денний для сталого розвитку до 2030 року". Учасники переговорів визначили 17 глобальних цілей на шляху подолання бідності, сприяння добробуту та захисту навколишнього середовища до 2030 року.

Світові лідери відвідають саміт організації у вересні, на якому планується затвердити новий порядок денний. Це має стати першим кроком на шляху до поліпшення життя одного мільярда людей, які живуть менше ніж на $1,25 на день.

За оцінками ООН, на реалізацію поставлених цілей протягом наступних 15 років буде потрібно від $3,3 млрд до $4,5 млрд щорічно. Більшу частину цих коштів повинен виділити приватний сектор.