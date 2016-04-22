США придбають у Ірану надлишки "важкої води"

Про домовленості повідомили держдепартамент США і голова іранського агентства з ядерної енергії, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

За оцінкою держдепу, операція обійдеться США в 8,6 млн доларів.

Зазначається, що продаж "важкої води" повинен допомогти Ірану дотримати умови міжнародної угоди щодо його ядерної програми.

У США закуплена в Ірані речовина, після перепродажу, буде використовуватися в наукових цілях.

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Угода вже викликала критику серед американських республіканців. Спікер конгресу республіканець Пол Райан назвав її "ще однією безпрецедентною поступкою головному світовому спонсору тероризму".

За умовами міжнародної угоди, Ірану дозволяється використовувати "важку воду" в дослідницькому ядерному реакторі в місті Ерак, але надлишок цієї речовини, як і надлишки збагаченого плутонію, він повинен продавати на міжнародному ринку.