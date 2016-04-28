Пентагон попередив про можливість військової відповіді на обльоти своїх кораблів

Про це повідомив голова Об'єднаного комітету начальників штабів Джозеф Данфорд, передає Лента.ру з посиланням на ресурс Military.com.

Данфорд виступав із звітом перед американськими сенаторами і розповів їм, що тричі обговорював інциденти з кораблями ВМФ США з начальником Генерального штабу Збройних сил Росії Валерієм Герасимовим. За його словами, вони домовилися не обговорювати причини цих інцидентів, проте Данфорд виклав точку зору США.

Данфорд зауважив, що обльоти створюють ситуацію, коли капітан повинен вжити будь-які необхідні заходи для захисту корабля і при цьому не зобов'язаний запитувати дозволу вищого командування на ті чи інші дії. На його думку, це створює ризик невірної оцінки ситуації».

Читайте такожКеррі висловив протест Лаврову у зв'язку з польотами російських Су-24 над есмінцем ВМС США

Як повідомляв УНІАН раніше, анонімне військове джерело агентства Reuters описало інцидент в деталях, заявивши, що російські винищувачі "симулювали атаку" на американський есмінець.

За його словами, мова йде про "один з найбільш агресивних актів за останній час".

Нагадаємо, згідно з американськими військовими, за останні кілька днів російські бомбардувальники Су-24 кілька разів пролетів у небезпечній близькості від американського есмінця USS Donald Cook в Балтійському морі.

Як зазначається, вони не були озброєні.

Читайте також"Це серйозний інцидент": Генсек НАТО прокоментував польоти російських Су-24 над есмінцем США

Також повідомляється, що над есмінцем пролетів російський вертоліт Ка-27, з якого, імовірно, велась фотозйомка корабля.