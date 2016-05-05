ЗМІ: Військовий корабель Британії обстріляв іспанський патрульний катер

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на Daily Mail.

Уточнюється, що на такий крок британський корабель був змушений піти у зв'язку з тим, що іспанське судно заважало пришвартуватися атомному підводному човну США.

Іспанський катер Rio Cedena два рази припиняв спроби стратегічного підводного човна Florida, оснащеного балістичними ракетами, пришвартуватися біля причалу. Військовий корабель Sabre Королівського флоту Великобританії вирішив втрутитися і з допомогою ракетниці змусив іспанське судно віддалитися.

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Зазначається, що інцидент стався в середині квітня, але публічний розголос отримав тільки зараз.

Наприкінці березня повідомлялося, що одинадцять депутатів Європарламенту вимагають перевірити законність заходів кораблів ВМФ Росії в іспанський порт Сеута.