Ердоган розкритикував вимоги Євросоюзу для лібералізації візового режиму з Туреччиною

Як повідомляє турецьке агентство "Анадолу", про це Ердоган заявив під час виступу в Стамбулі.

«Тоді як Туреччина з усіх боків зазнає прямих або опосередкованих атак терористичних організацій та їх пособників, ЄС вимагає від нас змінити закон про боротьбу з тероризмом», - зазначив глава Турецької держави.

«Чому ж ви спочатку не міняєте власну свідомість, яка допускає ймовірність встановлення намету терористів під будівлею Європарламенту? Ви будете дозволяти терористам розбивати намети, створювати їм умови, а потім заявіть, що робите це відповідно до вимог демократії», - обурився Ердоган.

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За його словами, для лібералізації візової угоди ЄС висуває перед Туреччиною цілу низку умов. «Вже вибачте, нехай кожен іде своїм шляхом. Ідіть і домовляйтеся з тим, з ким зможете», - заявив Ердоган.

Президент Туреччини також привернув увагу до ситуації в Сирії. «Терористи, які вбивають і ґвалтують, вимагають, спалюють і руйнують, - найбільші вороги Ісламу й ісламської цивілізації», - зазначив Ердоган.

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За його словами, мусульмани виступають не за знищення і вбивства, а за творення, життя, любов: «Поширення мусульман на території широкого простору Африки і Південної Азії відбувалося не за рахунок захоплень, а завдяки завойованим серцям», - заявив Ердоган.