Південь США потерпає від повеней

Повідомляється, що грози у Луїзіані та Міссісіпі викликали повені вздовж нижньої долини річки Міссісіпі, передає Reuters

Як повідомляють синоптики Національної погодної служби, кількість опадів сягала 60 см в деяких областях. Як ідеться в повідомленні, три людини загинули в штаті Луїзіана і одна в штаті Оклахома. Крім того, двоє рибалок пропали безвісти в штаті Міссісіпі. За прогнозом синоптиків, рівень води в Міссісіпі залишиться високим, адже надлишкова дощова вода досі стікає.

Читайте такожКількість жертв повеней у бразильському Сан-Паулу досягла 18 осіб

Також вони повідомили про можливі торнадо і град по всьому Східному Арканзасу і Північній Луїзіані.

Повідомляється, що у Луїзіані 5 тисяч будинків пошкоджено.

Луїзіанська національна гвардія заявила, що врятувала більше 3,295 людей і 316 домашніх тварин.