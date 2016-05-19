На борту зниклого літака EgyptAir українців не було - посол

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив посол України в Єгипті Геннадій Латій.

"За нашою інформацією, станом на даний час, українців серед пасажирів не було. Причини катастрофи не повідомляються. Літаки ВПС Єгипту і військові судна намагаються виявити уламки літака і бортові самописці. Міністр цивільної авіації Єгипту терміново повертається з Саудівської Аравії на батьківщину. Поки що офіційних заяв не було", - сказав посол.

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Сьогодні з екранів радарів зник літак А320 авіакомпанії EgyptAir, який летів з Парижа до Каїра. В авіакомпанії повідомили, що на борту перебувало 66 осіб - 56 пасажирів і 10 членів екіпажу.

Лайнер був виготовлений у 2003 році. Командир екіпажу налітав 6275 годин, включаючи 2101 годину на ідентичній моделі.