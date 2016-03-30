Захоплення літака EgyptAir: Викрадач пояснив свої мотиви

Про це 59-річний чоловік заявив кіпрським поліцейським, повідомляє РБК з посиланням на CyprusMail.

"Коли хтось не бачив свою сім'ю 24 роки і хоче побачити своїх дружину та дітей, а єгипетський уряд не дозволяє йому, що він повинен робити?" — сказав викрадач.

У Мустафи і його колишньої дружини, громадянки Кіпру, було четверо дітей. Одна дитина померла десять років тому. Чоловік покинув острів в 1994 році, тобто 22 роки тому.

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Нагадаємо, 29 березня стало відомо про захоплення пасажирського літака, що летів з єгипетської Олександрії в Каїр. За уточненими даними, на борту знаходилися 55 пасажирів і 7 членів екіпажу. Майже всі вони були незабаром звільнені.

Потім злочинець, що викрав лайнер авіакомпанії EgyptAir, звільнив всіх заручників і здався поліції.