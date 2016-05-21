CNN: у літаку EgyptAir перед падінням спрацював сигнал тривоги через задимлення

Про це повідомляє CNN з посиланням на скріншот з Адресно-звітної системи авіаційної зв'язку (ACARS), який телеканал отримав через єгипетське джерело.

Позначка часу на скріншоті «приблизно» збігається з тим часом, коли літак зник з радарів, зазначає CNN.

У той же час американська посадова особа охарактеризувало дані CNN як «непідтверджені чутки», пише Reuters.

ACARS — система обміну даними між літаками і наземними станціями.

Читайте такожВ Міноборони Єгипту повідомили про виявлення уламків A320 і особистих речей пасажирів

Як повідомляв УНІАН, літак А320 авіакомпанії EgyptAir, що виконував рейс MS804 з Парижа в Каїр, пропав з радарів відразу після того, як увійшов у повітряний простір Єгипту. На борту літака перебувало 66 осіб, у тому числі 56 пасажирів. Серед них були 30 громадян Єгипту, 15 громадян Франції та представники ще 10 держав, у тому числі підданий Великобританії.

За словами міністра цивільної авіації Єгипту Шерифа Фатхі, з усіх можливих причин катастрофи найбільш вірогідною видається версія теракту, проте інші версії також не виключаються. Влада країни підкреслюють, що для з'ясування справжніх причин необхідно отримати уламки.