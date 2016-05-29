ВООЗ не бачить підстав переносити Олімпіаду з Бразилії через вірусу Зіка

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) відповіла на заклики скасувати проведення Олімпіади 2016 року в Бразилії через спалах в країні вірусу Зіка.

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«Виходячи з поточної оцінки вірусу Зіка, який циркулює майже в 60 країнах по всьому світу і 39 в Північній і Південній Америці, немає жодної підстави для відтермінування або скасування Ігор», — йдеться в заяві організації, яку цитує Reuters.

В організації пояснили, що між країнами, де поширилася хвороба, продовжують переміщуватися люди з цілого ряду причин. «Найкращий спосіб зменшити ризик захворювання — дотримуватися порад про поїздки щодо охорони здоров'я», — сказав він.

Напередодні, 28 травня, близько 150 провідних фахівців в галузі суспільної охорони здоров'я опублікували публічний лист, в якому заявили, що ризик зараження від вірусу Зіка занадто високий для того, щоб провести Ігри безпечно, передає РБК.

Згідно з непідтвердженими досліджень, вірус Зіка викликає мікроцефалію мозку у дітей. Переноситься укусами комарів і статевим шляхом.