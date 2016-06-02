У Пакистані дівчину спалили заживо через відмову вийти заміж

Про це повідомляють її родичі і поліція, пише Радіо Свобода.

На 19-річну Марію Садагат 31 травня напала група людей у селі на околицях Ісламабада.

«Її сильно катували і спалили живою, – повідомив дядько дівчини Абдул Басіт. – Ми її відвезли до шпиталю в Ісламабаді, але від отриманих ран вона померла».

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За словами Басіта, на його племінницю напав директор приватної школи, де вона раніше працювала, разом з його спільниками, після того, як вона відмовилася вийти заміж за його сина.

За повідомленнями поліції, одного з нападників затримали.

Відзначається, що у Пакистані рішення жінок щодо кохання чи заміжжя часто робить їх мішенями для нападу.