Міноборони РФ спростовує бомбардування Грузії
11:39, 09 серпня 2008Світ
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"Ми з мирними містами не воюємо"
Керівництво Міністерства оборони Росії категорично спростовує інформацію грузинської сторони про бомбардування російськими бойовими літаками грузинських населених пунктів, повідомляє Газета.руз посиланням на ІТАР-ТАРС.
Як заявив сьогодні заступник начальника Генштабу ВС Росії генерал- полковник Анатолій Ноговіцин, «я цю інформацію не підтверджую. Ми з мирними містами не воюємо і з цивільним населенням бойових дій не ведемо. Ми виконуємо тільки миротворчі функції».
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