Міноборони РФ спростовує бомбардування Грузії

Керівництво Міністерства оборони Росії категорично спростовує інформацію грузинської сторони про бомбардування російськими бойовими літаками грузинських населених пунктів, повідомляє Газета.руз посиланням на ІТАР-ТАРС.

Як заявив сьогодні заступник начальника Генштабу ВС Росії генерал- полковник Анатолій Ноговіцин, «я цю інформацію не підтверджую. Ми з мирними містами не воюємо і з цивільним населенням бойових дій не ведемо. Ми виконуємо тільки миротворчі функції».