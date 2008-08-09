Москва висунула Тбілісі дві умови припинення вогню

МЗС Росії заявив про дві умови припинення вогню в Південній Осетії - Москва вимагає від Тбілісі вивести всі формування із зони конфлікту і негайно підписати угоду про незастосування сили.

Президент Грузії Михайло Саакашвілі заявив, що він звернувся до президента Росії з пропозицією про припинення вогню в Південній Осетії. "Я звернувся до президента Росії Дмитра Медведєва з пропозицією зупинити це божевілля", - сказав Саакашвілі.

Коментуючи цю заяву, заступник міністра іноземних справ Григорій Карасін заявив, що “така пропозиція, як ми уявляємо, була б цілком логічною від грузинського президента, але при дотриманні ним двох попередніх умов: перше - виведення всіх грузинських збройних сил із зони конфлікту, друге - негайне підписання угоди з Південною Осетією про незастосування сили".

"Після цього можна було б серйозно поговорити про подальше", - додав Карасін

Новости-Грузия