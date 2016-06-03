В Йорданії відзначили 100-річчя Великого арабського повстання (фоторепортаж)

Святкування супроводжувалося військовим парадом за участю піхоти, авіації, кінноти і військових підрозділів на верблюдах, а також урочистими стрільбами. Приймав парад король Йорданії Абдулла II ібн Хусейн. Також у заходах брав участь новопризначений прем'єр-міністр Йорданії Хані Мулки.

Офіційно датою початку арабського повстання прийнято вважати 5 червня 1916 року. Вже 8 червня цього ж року шериф Хусейн ібн Алі оголосив про початок повстання з метою забезпечення незалежності від правлячої турецької Османської імперії та створення єдиної арабської держави, що охоплює територію від Алеппо в Сирії до Адена в Ємені.

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Протягом 1917-1918 років союзники зайняли близькосхідні володіння Османської імперії: Сирія і Ліван перейшли під контроль Франції, Палестина, Йорданія і Ірак - Великобританії; на заході Аравійського півострова за підтримки англійців утворилися незалежні держави: Хіджаз, Неджд, Асир і Ємен. Згодом Хіджаз і Асир увійшли до складу Саудівської Аравії.

Повстання тривало трохи більше двох років і завершилося, коли 1 жовтня 1918 року арабська армія зайняла Дамаск.

Арабська революція проходила за активної підтримки Великобританії. Найбільш відомим обличчям цієї кампанії став британський солдат і письменник Томас Едвард Лоуренс, більш відомий як Лоуренс Аравійський, який був палким прихильником утворення самостійного арабської держави.

Як повідомляв УНІАН, вчора в Італії військовим парадом відзначили 70-річчя утворення республіки.