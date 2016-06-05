Ердоган пригрозив прибрати "бар'єри" для проблем Європи через "вірменське питання"

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Ердоган зробив таку заяву 4 червня - після того, як раніше цього тижня німецький парламент прийняв резолюцію, в якій ці події визначені як геноцид.

«Або ми знаходимо справедливе рішення наших проблем, або Туреччина перестане бути бар'єром для проблем Європи», - підкреслив Ердоган, маючи на увазі угоду Туреччини з Євросоюзом, спрямовану на боротьбу з потоком мігрантів до Європи.

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Значна частина істориків та деякі країни світу визнали масові вбивства і депортацію в 1,5 млн вірменів турками-османами за геноцид. Туреччина відкидає такі звинувачення і стверджує, що кількість вірменських жертв набагато менша. Також у Туреччині вважають, що причиною смертей були громадські заворушення, а не сплановані зусилля уряду Османської імперії зі знищення християнської меншини.