Єврокомісія хоче домовитися з дев'ятьма країнами, щоб вони приймали мігрантів назад

Про це повідомив єврокомісар з питань міграції, внутрішніх справ та громадянства Дімітріс Аврамопулос, передає kommersant.ru з посиланням на Die Welt. Серед цих країн - Йорданія, Ліван, Туніс, Нігер, Малі, Ефіопія, Сенегал, Нігерія і Лівія. "Ми хочемо з кожною з цих дев'яти країн укласти різні угоди. Ми хочемо переконати їх у тому, щоб вони приймали назад нелегальних мігрантів. До того ж хотілося б, щоб ці країни робили послідовні дії по відношенню до нелегальних перевізників мігрантів і ефективно захищали б свої межі", - сказав єврокомісар.

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Планується, що в період з 2016 по 2020 рік на фінансування даних партнерських угод буде виділено близько 8 млрд євро, це в короткостроковій перспективі, зазначив єврокомісар. Він також розповів, що восени ЄК представить план по боротьбі з причинами міграції обсягом 31 млрд євро, який буде включати в себе і приватні інвестиції. За словами представника ЄК, можуть бути задіяні інвестиції обсягом до 62 млрд євро.

Як повідомляв УНІАН, в 2015 році в країни Євросоюзу прибули понад 1,2 млн мігрантів, насамперед, з країн Близького Сходу і Африки. В 2016 році, згідно з прогнозами Єврокомісії, ці цифри можуть збільшитися вдвічі.