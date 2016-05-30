Агентство ООН: за тиждень при спробі перетнути Середземне море загинули до 900 мігрантів

Про це свідчать дані неурядових організацій "Лікарі без кордонів" та Агенція ООН з питань біженців, передає Reuters.

Повідомляється, що з понеділка, 23 травня, було врятовано понад 14 000 людей, і зафіксовано, що не менше ніж три човни потонули в морі.

Мігранти, опитані в суботу в сицилійському порту Поццалло, повідомили, що в четвер перекинулася і затонула рибальська човен з великою кількістю жінок і дітей на борту.

Читайте такожУ Німеччині ухвалили закон про обов'язкові курси мови та культури для мігрантів

За першими підрахунками, тільки в цьому випадку загинули не менше 400 осіб. Але за даними Агентства ООН у справах біженців, на борту перебували 670 пасажирів.

25 осіб були врятовані іншим рибальським судном, близько 90 осіб були витягнені рятувальниками, також були знайдені 15 мертвих тіл. Це означає, що загальна кількість загиблих з одного човна досягає 550 людей, зазначає Агентство ООН з прав людини.

Як повідомляв УНІАН, для спостереження за своїми морськими кордонами Євросоюз має намір використовувати безпілотники.