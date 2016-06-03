Біля берегів Криту з потопаючого судна врятовано більше 300 мігрантів

Як повідомляє влада Греції, пошуки ще сотень мігрантів тривають, передає Бі-бі-сі. Імовірно, на судні, що зазнало аварії, могли перебувати щонайменше 700 людей, які переправлялися в Європу з Північної Африки.

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У представництві Міжнародної організації з міграції повідомили, що мова йде про судно довжиною 25 м, на якому можуть розміститися як мінімум 700 осіб.

Як повідомив представник грецької берегової охорони, в рятувальній операції задіяні вертольоти і 4 судна.

З початку цього року в Середземному морі потонуло близько 2,5 тис. мігрантів. За той же період минулого року - 1,8 тис., в той час як за перші 5 місяців 2014 року – лише 57 осіб.

За минулий тиждень були врятовані приблизно 5600 осіб, близько 880 загинули.

У цьому році через Середземне море до Європи, за оцінкою ООН,потрапило понад 200 тис. мігрантів. Майже три чверті добралися до Греції з Туреччини. Близько 47 тис. осіб змогли потрапити в Італію.