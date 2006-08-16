У Тирасполі затримано підозрюваного в організації вибуху в тролейбусі

У Тирасполі затримано місцевого мешканця, якого підозрюють в організації вибуху в міському тролейбусі. За словами міністра держбезпеки Придністров`я Володимира Антюфєєва, затриманий не пов`язаний з кримінальним середовищем і діяв один.

"Ми вийшли на злочинця оперативним шляхом", - сказав міністр, зазначивши, що спецслужби Молдавії до вибуху не причетні. Він додав, що затриманий почав давати свідчення. Міністр в інтересах слідства відмовився говорити про мотиви скоєння злочину.

Прізвище затриманого також не розкривається. У нього виявлені боєприпаси, які він зберігав від часів збройного конфлікту 1992 року. Міністр повідомив, що розкриття злочину було здійснене за допомогою оперативників російської ФСБ, які прибули до Тирасполя.

Напередодні, 15 серпня, Антюфєєв назвав вибух терактом, хоча раніше МВС Придністров`я виключало цю версію і кваліфікувало інцидент як кримінальну розбірку. На думку міністра держбезпеки, зловмисники мали намір дестабілізувати обстановку, викликати паніку і незадоволення владою та правоохоронними органами невизнаної республіки у населення.

Лента.ру