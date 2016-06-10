Євросоюз у Данії втрачає популярність - ЗМІ

Про це повідомляє 5 канал.

Опитування, що провели на замовлення національного телеканалу, свідчить про зменшення популярності ЄС у Данії. У листопаді, для прикладу, участь країни в Союзі підтримували більше половини громадян - 56 відсотків.

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Такі настрої - також у Франції та Німеччині. За даними останнього опитування, проголосувати за вихід з ЄС нині там готовий кожний третій. А от у Великій Британії, яка першою заявила про невигідність участі в ЄС та бажання вийти з Європейського союзу - навпаки, кількість прибічників такого рішення падає.