Посольство України в США висловило співчуття родичам загиблих внаслідок стрілянини в Орландо
22:23, 12 червня 2016Світ
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Посольство України в США висловило співчуття родичам загиблих внаслідок стрілянини у нічному клубі в Орландо.
REUTERS
Про це повідомляється на сторінці посольства у Facebook.
«Ми сумуємо за жертвами цієї трагедії. Ми засуджуємо будь-яке насильство і з будь-якої причини. Ми повинні докласти всіх зусиль, щоб прагнути до більшої терпимості в наших суспільствах», - сказано в повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, в американському місті Орландо (штат Флорида) чоловік влаштував стрілянину і захопив заручників в нічному гей-клубі.
За останніми даними, жертвами стали 50 осіб, ще 53 отримали поранення.
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