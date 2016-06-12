Посольство України в США висловило співчуття родичам загиблих внаслідок стрілянини в Орландо

Про це повідомляється на сторінці посольства у Facebook.

«Ми сумуємо за жертвами цієї трагедії. Ми засуджуємо будь-яке насильство і з будь-якої причини. Ми повинні докласти всіх зусиль, щоб прагнути до більшої терпимості в наших суспільствах», - сказано в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, в американському місті Орландо (штат Флорида) чоловік влаштував стрілянину і захопив заручників в нічному гей-клубі.

За останніми даними, жертвами стали 50 осіб, ще 53 отримали поранення.