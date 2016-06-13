За Brexit шампанське питимуть наші зовнішні вороги, треба зірвати їм вечірку - Туск

Вихід Великобританії з ЄС матиме руйнівні наслідки, вважає голова Європейської Ради Дональд Туск. "Brexit може стати початком кінця не тільки для ЄС, але я для усієї політичної цивілізації Заходу", - заявив Туск в інтерв'ю німецькій газеті Bild, опублікованому у понеділок, 13 червня, пише Deutsche Welle.

На думку Туска, можливий Brexit підхльосне усі радикальні антиєвропейські сили всередині ЄС. "Більше того: у день виходу британців шампанське пили б наші зовнішні вороги. Ми повинні зробити усе для того, щоб зірвати їм цю вечірку", - заявив польський політик.

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Для самої Великобританії вихід з ЄС матиме геополітичні на економічні наслідки. Brexit небезпечний, оскільки "ніхто не може попередити його наслідки у довгостроковій перспективі", наголосив Туск.

Brexit також матиме негативний вплив на економіку усіх європейських країн. Щоб владнати усі дипломатичні та правові формальності, потребуватимуться тривалі переговори, адже відносини між Великобританією та ЄС доведеться оформлювати по-новому. Такий переговорний процес може затягнутись на сім років, "без будь-яких гарантій на успіх", зазначає Туск.

Як зазначається, згідно з результатами опитування, опублікованими 11 червня газетою The Sunday Times, 43 відсотки британців проголосували б за вихід з ЄС, 42 відсотки - проти, 11 відсотків ще не визначились, а 4 відсотки взагалі не хочуть брати участь у голосуванні. Раніше, 10 червня, міністр фінансів Німеччини Вольфґанґ Шойбле висловив припущення, що у випадку виходу Великобританії з ЄС її візьмуть за приклад інші країни. Референдум з цього питання відбудеться у Великобританії 23 червня.