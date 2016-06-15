"Панамський скандал": адміністратор Mossack Fonseca намагався видалити великий архів інформації - ЗМІ

Женевська прокуратура затримала співробітника компанії Mossack Fonseca. Про це з посиланням на Le Temps пише "Медуза".

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Співробітнику фірми пред'явлено звинувачення у крадіжці інформації та незаконному доступі до інформації.

Інцидент стався кілька днів тому, але газета повідомила про те, що трапилося лише 15 червня. В цей же день зв'язку з затриманням в швейцарському офісі Mossack Fonseca пройшли обшуки.

Як повідомляв УНІАН, так звані "Панамські документи", отримані після витоку інформації, викривають діючих і колишніх глав держав в ухиленні від сплати податків, відмиванні грошей та уникнення відповідальності.