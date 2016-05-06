"Панамський скандал": Викривач офшорів пояснив мотиви свого вчинку

Особа, що ховається під загальноприйнятим псевдонімом Джон Доу, уточнила, що не працює на якусь державу або спецслужби, пише Слон.

За його словами, на тлі скандалу найбільш обговорюваною темою стало визначення того, що «в системі» легально, а що – незаконно. Доу зазначив, що офшорні компанії усвідомлювали незаконність своїх дій, і тому повинні понести покарання «без будь-яких поблажок».

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Він також зажадав від влади різних країн прийняти закони, що захищають викривачів. Ще однією пропозицією Доу стало введення обов'язкової публікації даних комерційних компаній, включаючи інформацію про справжніх кінцевих бенефеціарів.

«Ухилення від податків можна перемогти, якщо влада продовжить брати гроші від еліт найбільш високого рівня», – зазначив автор статті. Доу додав, що на даний момент виявилися скомпрометованими безліч гілок влади і сфер бізнесу: банки, фінансові регулятори і податкові органи, суди, медіа та юридичні компанії.

«Загальним підсумком всіх цих поразок стало повне вимивання етичних стандартів, яке, в кінцевому рахунку, веде до того, що ми називаємо капіталізмом, але насправді рівносильно економічному рабству», – написав викривач.

Нагадаємо, так звані "Панамські документи, отримані після витоку інформації, викривають діючих і колишніх глав держав в ухиленні від сплати податків, відмиванні грошей та уникненні відповідальності.