МЗС Росії переклав на США відповідальність за Південну Осетію

У Москві звернули серйозну увагу на заяву президента США Джорджа Буша, зроблену напередодні в Білому домі щодо ситуації на Кавказі, повідомляє МЗС Росії.

«Викликає жаль, що американська сторона, як і раніше, відмовляється визнати реальну причину події, яка полягає в тому, що режим Михайла Саакашвілі порушуючи всі свої міжнародні зобов`язання, розв`язав війну проти південноосетинського народу», – цитує заяву МЗС Газета.ру.

«Росія, яка допомогла зупинити цю війну і примусити грузинську владу до миру, віддає дань пам’яті загиблими під час ході конфлікту, вшановуючи всіх, хто заплатив страшну ціну за злочинну авантюру режиму Саакашвілі. Не можна забувати і про те, що відповідальність за подію несуть і ті, хто заради реалізації своїх політичних проектів протягом багатьох років озброював і навчав грузинську армію, виробляв у тбіліського режиму комплекс вседозволеності і безкарності», – зазначає російський МЗС.