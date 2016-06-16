При спробі перетнути Сахару загинули 34 мігранта

Серед загиблих - дев'ять жінок, п'ятеро чоловіків і 20 дітей. Люди померли в період з 6 по 12 червня, передає РБК-Україна.

Передбачається, що мігрантів на шляху кинув їх контрабандист.

Читайте такожЄвросоюз буде відслідковувати мігрантів в морі з допомогою безпілотників

Двоє мігрантів були громадянами Нігерії, національність решти загиблих поки невідома.

Президент країни Махамаду Иссуфу висловив свої співчуття сім'ям загиблих.

Згідно з оцінками Міжнародної організації з міграції, в минулому році в пустелі загинули 37 мігрантів.

Як повідомляв УНІАН, за даними гуманітарних організацій, в кінці травня, намагаючись перетнути Середземне море з Лівії до Італії загинули від 700 до 900 нелегальних мігрантів.