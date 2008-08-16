Москва одержала копію підписаного Саакашвілі договору

У Москві одержали копію документа по врегулюванню грузино-осетинського конфлікту, який підписав напередодні президент Грузії Михайло Саакашвілі .

«Ми одержали копію цієї угоди факсом, переданим американською стороною», - сказали у суботу в департаменті інформації і друку МЗС Росії.

За словами джерела, «на цьому документі стоїть підпис Михайла Саакашвілі».

«За змістом цей документ аналогічний тому, який раніше підписали президенти Абхазії і Південної Осетії Сергій Багапш і Едуард Кокойти», - сказав дипломат.

Газета.ру