У Південній Осетії ввели надзвичайний стан
09:29, 18 серпня 2008Світ
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Кокойти відправив уряд у відставку
У Південній Осетії відправлено у відставку уряд і введено надзвичайний стан.
Про це повідомив президент невизнаної республіки Едуард КОКОЙТИ в ефірі телеканалу "Вести 24".
У неділю на засіданні уряду Е.КОКОЙТИ піддав критиці членів уряду за затягування розподілу гуманітарної допомоги і неефективне виконання доручень, зазначає радіо «Свобода».
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