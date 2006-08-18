США відкинули ультиматум Росії

США жорстко відреагували на російську загрозу ввести заборону на ввезення американського м`яса, якщо Сполучені Штати до жовтня не дадуть згоди на вступ Росії до Світової організації торгівлі, повідомляє Reuters.

«Поставки яловичини, свинини і курячого м`яса зі США є частиною домовленостей, досягнутих після односторонньої заборони Росією імпорту цих продуктів в 2003 році», - заявив представник міністерства торгівлі США Шон СПАЙСЕР. «Це не питання преференцій для Сполучених Штатів. Якщо Росія відмовиться дотримуватися досягнутих угод, це створить серйозні проблеми, які ускладнять наші спроби укласти двосторонній договір про вступ до СОТ», - сказав Ш.СПАЙСЕР.

Нагадаємо, попередження послідувало за листом, який направив представнику міністерства торгівлі США Сьюзен ШВАБ глава російського Мінекономрозвитку Герман ГРЕФ. Міністр повідомив, що якщо угоду про СОТ не буде підписано, Росія зніме преференції в імпорті сільгосппродукції зі США.

Росія вже 13 років веде переговори про вступ до СОТ, і сподівалася вирішити це питання до початку саміту «Великої вісімки», що проходив у липні в Санкт-Петербурзі. Переговори забуксували через питання, пов`язані з торгівлею сільськогосподарською продукцією, і через занепокоєння США щодо захисту інтелектуальної власності від піратів в Росії.