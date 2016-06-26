У Китаї загорівся автобус: загинули 35 людей

Жертвами загоряння автобуса в китайській провінції Хунань, за останніми даними, стали 35 осіб, повідомляє Центральне телебачення Китаю у своєму акаунті в соціальній мережі Weibo, передає РИА Новости.

ДТП сталася на південному сході країни близько 10.30 за місцевим часом (5.30).

Автобус, що перевозив 56 осіб, врізався в огорожу. Через удар розтеклося і загорілося машинне масло. В результаті пожежі автобус вигорів повністю.

Водій автобуса затриманий, поліція з'ясовує обставини інциденту.