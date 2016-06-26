У Китаї загорівся автобус: загинули 35 людей
14:46, 26 червня 2016Світ
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Водій автобуса затриманий, поліція з'ясовує обставини інциденту.
В результаті пожежі автобус вигорів повністю / Скріншот відео
Жертвами загоряння автобуса в китайській провінції Хунань, за останніми даними, стали 35 осіб, повідомляє Центральне телебачення Китаю у своєму акаунті в соціальній мережі Weibo, передає РИА Новости.
ДТП сталася на південному сході країни близько 10.30 за місцевим часом (5.30).
Автобус, що перевозив 56 осіб, врізався в огорожу. Через удар розтеклося і загорілося машинне масло. В результаті пожежі автобус вигорів повністю.
Водій автобуса затриманий, поліція з'ясовує обставини інциденту.
At least 7 people die after bus caught on fire in freeway Yizhang, C Chinahttps://t.co/qtFX0KdJz3— China Xinhua News (@XHNews) 26 червня 2016 р.
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