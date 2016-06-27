Керрі та Столтенберг: Brexit посилить роль НАТО
17:36, 27 червня 2016Світ
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Держсекретар США Джон Керрі і генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг вважають, що рішення Великобританії про вихід зі складу Євросоюзу лише посилить важливу роль Північноатлантичного альянсу.
REUTERS
Про це вони заявили в ході зустрічі в штаб-квартирі НАТО, повідомляє DW.
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Керрі висловив думку, що в період невизначеності в Європі НАТО вносить ясність. Він також вважає, що в результаті Brexit альянс буде тільки впевненіше рухатися вперед. Зі свого боку Столтенберг зазначив, що рішення британських виборців про вихід Великобританії зі складу ЄС лише посилює роль НАТО у питаннях координації в сферах оборони і безпеки.
Глава американського зовнішньополітичного відомства і генеральний секретар НАТО повідомили, що підготовка до саміту альянсу в Варшаві, запланованого на 8-9 липня, йде за планом.
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