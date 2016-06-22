Представник НАТО розповів про значення саміту у Варшаві для України
На Варшавському саміті НАТО буде підтверджено потужну політичну підтримку України, її суверенітету та територіальної цілісності.
Як передає кореспондент УНІАН, про це директор Офісу зв'язку НАТО Александер Вінніков заявив під час прес-конференції у Києві.
За його словами, у рамках саміту запланована зустріч Комісії Україна-НАТО на рівні глав держав та урядів.
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"Хочу відзначити, що Україна буде єдиною країною-партнером НАТО, яка проведе окрему зустріч в окремому форматі під час цього саміту", - сказав Вінніков.
За його словами, у Варшаві буде підтверджено потужну політичну підтримку України, її суверенітету, територіальної цілісності.
"Мета НАТО полягає в тому, щоб допомогти Україні спланувати, розбудувати ефективні структури оборони та безпеки, а також покращити цивільний контроль та демократичний нагляд", - наголосив Вінніков.
Як повідомляв УНІАН, черговий саміт НАТО відбудеться у Варшаві 8-9 липня.