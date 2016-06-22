Представник НАТО розповів про значення саміту у Варшаві для України

Як передає кореспондент УНІАН, про це директор Офісу зв'язку НАТО Александер Вінніков заявив під час прес-конференції у Києві.

За його словами, у рамках саміту запланована зустріч Комісії Україна-НАТО на рівні глав держав та урядів.

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"Хочу відзначити, що Україна буде єдиною країною-партнером НАТО, яка проведе окрему зустріч в окремому форматі під час цього саміту", - сказав Вінніков.

За його словами, у Варшаві буде підтверджено потужну політичну підтримку України, її суверенітету, територіальної цілісності.

"Мета НАТО полягає в тому, щоб допомогти Україні спланувати, розбудувати ефективні структури оборони та безпеки, а також покращити цивільний контроль та демократичний нагляд", - наголосив Вінніков.

Як повідомляв УНІАН, черговий саміт НАТО відбудеться у Варшаві 8-9 липня.