Путін заявив про розробку нової програми озброєнь з акцентом на високоточну зброю

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав на прийомі на честь випускників військових вузів.

«Продовжиться оснащення військ перспективними зразками озброєння і техніки, і саме таке завдання ставиться в Держпрограму озброєння на 2018-2025 роки, проект якої зараз розробляється. При цьому акцент буде зроблений на новітню високоточну зброю, на передову техніку і засоби зв'язку», - сказав Путін.

Він заявив, що з безлічі масштабних загальнонаціональних завдань найважливішою є зміцнення Збройних Сил.

«Сучасні, добре оснащені, мобільні армія і флот - це гарантія суверенітету і незалежності Вітчизни, безпеки наших громадян, це вагомий аргумент проти будь-яких спроб провокації, шантажу або тиску на нашу країну», - сказав Путін.

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За його словами, стратегічний курс на модернізацію і вдосконалення Збройних Сил залишається незмінним.

«Те, що він був вірним і проводився ефективно, переконливо підтвердили і дії наших ВКС і Військово-Морського Флоту в Сирійській Арабській Республіці. Будемо і далі оптимізувати структури та чисельність армії і флоту, виводити на новий рівень систему військового управління та координації частин і з'єднань, в тому числі наша взаємодія з союзниками», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, наразі в РФ діє держпрограма озброєння на 2011-2020 роки, на яку виділено понад 20 трлн рублів, і, крім того, близько 3 трлн рублів цільовим призначенням було направлено на розвиток підприємств ОПК.