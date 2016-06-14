Путін оголосив раптову перевірку ЗС Росії на готовність до збройних конфліктів

10:27, 14 червня 2016
Світ
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Президент Росії Володимир Путін наказав провести раптову перевірку мобілізаційної готовності баз зберігання озброєння та військової техніки і окремих "органів управління".

REUTERS

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це міністр оборони РФ Сергій Шойгу повідомив на селекторній нараді.

 «Для оцінки бойової та мобілізаційної готовності сьогодні з 7-ї години ранку, у відповідності з рішенням верховного головнокомандувача Збройних сил, розпочато чергову раптову перевірку. Підлягають перевірці низка баз зберігання озброєння і техніки, а також окремі органи військового управління», - сказав очільник оборонного відомства.

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 «Разом із підготовкою військ до виконання завдань за призначенням у збройних конфліктах різної інтенсивності і кризових ситуаціях, необхідно звернути особливу увагу на мобілізаційну складову Збройних Сил, стан резервних формувань, на зберігання запасів озброєння та військової технікі, які є на утриманні», - додав Шойгу.

За його словами, перевірка триватиме вісім днів, до 22 червня.

Міністр заявив, що в ході перевірки належить оцінити, наскільки злагоджено армія, місцеві влади і військкомати організують польові рухомі пункти управління військами.

 «Особливу увагу приділити організації роботи оперативного складу при плануванні застосування військ у кризових ситуаціях різного характеру», - сказав він.

Крім того Шойгу доручив заступнику міністра оборони Анатолію Антонову поінформувати військових аташе іноземних держав про проведення раптової комплексної перевірки бойової готовності російських військ.

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