Путін оголосив раптову перевірку ЗС Росії на готовність до збройних конфліктів

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це міністр оборони РФ Сергій Шойгу повідомив на селекторній нараді.

«Для оцінки бойової та мобілізаційної готовності сьогодні з 7-ї години ранку, у відповідності з рішенням верховного головнокомандувача Збройних сил, розпочато чергову раптову перевірку. Підлягають перевірці низка баз зберігання озброєння і техніки, а також окремі органи військового управління», - сказав очільник оборонного відомства.

Читайте такожReuters розповів про нову військову базу Росії за 50 кілометрів від українського кордону

«Разом із підготовкою військ до виконання завдань за призначенням у збройних конфліктах різної інтенсивності і кризових ситуаціях, необхідно звернути особливу увагу на мобілізаційну складову Збройних Сил, стан резервних формувань, на зберігання запасів озброєння та військової технікі, які є на утриманні», - додав Шойгу.

За його словами, перевірка триватиме вісім днів, до 22 червня.

Міністр заявив, що в ході перевірки належить оцінити, наскільки злагоджено армія, місцеві влади і військкомати організують польові рухомі пункти управління військами.

«Особливу увагу приділити організації роботи оперативного складу при плануванні застосування військ у кризових ситуаціях різного характеру», - сказав він.

Крім того Шойгу доручив заступнику міністра оборони Анатолію Антонову поінформувати військових аташе іноземних держав про проведення раптової комплексної перевірки бойової готовності російських військ.