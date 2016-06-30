Вибухи у Стамбулі: затримані 13 підозрюваних у причетності до теракту - ЗМІ

В результаті одночасної операції, проведеної за 16 адресами в Стамбулі, затримано 13 осіб. Про це повідомляє турецьке агентство Anadolu.

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За інформацією видання, серед цих підозрюваних у причетності до теракту в аеропорту Ататюрка троє іноземців.

Всі затримані пройшли медичний контроль і направлені до Управління поліції Стамбула.

Раніше УНІАН повідомляв, що в результаті трьох вибухів зі стріляниною в стамбульському аеропорту імені Ататюрка загинули 43 людини, з них 13 не були громадянами Туреччини. Були поранені 250 осіб.

Нагадаємо, увечері 28 червня в міжнародному терміналі аеропорту Стамбула в результаті атаки смертників сталися вибухи. Відповідальність за подію узяло на себе угруповання "Ісламська держава".