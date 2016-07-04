Розслідування участі Великобританії у війні в Іраку загрожує покаранням Тоні Блеру

Депутати, представлені лейбористами і шотландськими націоналістами, зроблять "спробу притягнення до відповідальності колишнього прем'єр-міністра в день публікації доповіді слідчої комісії Джона Чилкота про обставини участі Великобританії у вторгненні в Ірак", повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

В якості можливої міри покарання Блеру може загрожувати довічна "заборона на заняття посади глави уряду".

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"Причина полягає в тому, що 179 британських солдатів були вбиті і 150 тис. чоловік загинули в результаті конфлікту в Іраку, при цьому світ зіткнувся з терористичною загрозою", - сказав депутат від Шотландської національної партії Алекс Салмонд, який закликав Блера понести "юридичну і політичну розплату" за втягнення Великобританії в цю війну.

Доповідь про обставини участі Великобританії в рамках військової кампанії НАТО в Іраку в 2003 році буде опублікована 6 липня.

Після повалення Саддама Хусейна в Іраку не припинялося кровопролитне протистояння сунітів і шиїтів. Зараз частина території Іраку захоплена терористичною організацією "Ісламська держава".