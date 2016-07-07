На узбережжі Ізраїлю знайшли фрагменти літака EgyptAir

Про це пише РБК з посиланням на ізраїльську газету Jerusalem Post.

Про знахідку вже повідомили прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху, відзначає видання.

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Прес-секретар глави уряду заявив газеті, що Нетаньяху розпорядився передати фрагменти Єгипту в п'ятницю, 8 липня. Францію також поінформували про знайдені уламки.

Раніше УНІАН повідомляв, що один з двох пілотів, які перебували в кабіні літака єгипетської авіакомпанії EgyptAir, що потерпів катастрофу в східному Середземномор'ї, намагався загасити пожежу перед падінням літака. Це випливає з розшифровки даних з мовного самописця.