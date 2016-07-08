Армія Асада розгорнула наступ під Алеппо попри перемир'я, є загиблі

Попри триденне перемир'я, оголошене напередодні президентом Башаром Асадом, внаслідок дій сирійських військових загинули декілька людей, повідомляють різні джерела, передає DW.

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Підтримувані Саудівською Аравією бійці армії "Джеш аль-Іслам" стверджують, що четверо їхніх людей загинули внаслідок спроби не допустити наступу військових на дорогу Кастелло.

Окрім того, розташований в Лондоні Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомляє про 10 загиблих цивільних, в тому числі трьох дітей, внаслідок бомбардувань з боку армії районів міста, контрольованих повстанцями.

Вогонь повстанців по одному з контрольованих урядом районів призвів до загибелі п'яти осіб. Фактично, бої в та навколо Алеппо продовжилися.