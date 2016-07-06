Армія Асада на 72 години оголосила режим тиші в Сирії

Про це повідомляє сирійське агентство SANA з посиланням на заяву командування, пише РБК.

Відзначається, що перемир'я буде діяти 72 години. Воно починається в 13:00 за місцевим часом 6 липня і триватиме до 24:00 за місцевим часом 8 липня.

Читайте такожУ Сирії 58 цивільних загинули через авіаудари військ Асада і Путіна – спостерігачі

Як відомо, з 27 лютого в Сирії діє режим припинення вогню, який погодилися дотримуватися урядові війська і повстанці. На терористичні угруповання режим не поширюється. Військові дії, згідно з угодою можуть тривати тільки щодо терористичних організацій "Ісламська держава" і "Джебхат ан-Нусри" та інших угруповань, визначених радою безпеки ООН.